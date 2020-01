Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter Parker verursacht Sachschaden am PKW

55765 Birkenfeld, Parkplatz am Stadion (ots)

Am Mittwoch, dem 15.01.2020 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 16:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren grünen PKW Toyota Yaris auf dem Parkplatz Am Stadion. Als sie losfahren wollte, stellte sie einen Schaden (ca. 400 EUR) an der hinteren linken Fahrzeugseite mit. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Birkenfeld Tel.: 06782/991-0

