Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Stoppschildes

Pirmasens (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Polizei gegen 21:40 Uhr von einem Augenzeugen über den Diebstahl eines Stoppschildes informiert. Der Zeuge hatte gerade beobachtet, wie drei männliche Jugendliche, die er aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschreiben konnte, an der Einmündung Am Rehpfad/Blocksbergstraße ein Stoppschild aus dem Rahmen geschraubt hatten. Sie hätten sich mit dem Schild zu Fuß in Richtung Modellflugplatz entfernt. Die sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell