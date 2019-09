Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Gestern ereignete sich um 06:10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Blocksbergstraße eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie ein mutmaßlich grauer VW Golf, gesteuert von einer männlichen Person, zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit Glatze und drei Ohrringen am linken Ohr, einen dort geparkten Opel Astra beschädigte, als dessen Fahrer gerade beim Einkauf in der Bäckerei war. Vermutlich hatte das Verursacherfahrzeug ein LU-Kennzeichen. Der Opel Astra trug Kratzer an der Fahrerseite davon. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell