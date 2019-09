Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr parkte gestern ein 66jähriger Autofahrer seinen VW Golf zunächst auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Simter Straße und danach auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße. Nach seiner Rückkehr vom Wasgau-Markt stellte der Mann fest, dass sein Golf vorne links an Stoßstange, Kotflügel und Scheinwerfer beschädigt worden war. Er kann nicht sagen, ob die Beschädigung nicht schon zuvor nach seiner Rückkehr aus dem Aldi vorhanden war. In beiden Fällen hätte sowohl beim Verlassen des Fahrzeuges als auch bei der Rückkehr kein Auto neben dem VW Golf gestanden und der Einkauf dauerte jeweils lediglich 10 Minuten. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

