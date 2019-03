Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großbrand in Kfz-Werkstatt in Beldorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Am 02.03.2019 um 15:27Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Beldorf sowie die umliegenden Feuerwehren zu einem Großbrand in einer Kfz-Werkstatt an der Bundesstraße gerufen. Die Werkstatt brannte komplett aus. Ca. 80 Feuerwehrleute konnten nur das direkt angrenzende Wohngebäude retten. Ausgebrochen war das Feuer nach Angabe der Einsatzleitung, durch Arbeiten an einem Kfz. Unterstützt wurden die Feuerwehren durch die Technische Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Über die Höhe des Sachschadens konnte zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Es entstand kein Personenschaden.

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Fachwart für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

