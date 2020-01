Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Trunkenheitsfahrt durch LKW-Fahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

B31 zwischen Höllental und Löffingen

Am Samstag, 25.01.2020, gegen 17:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen in Tschechien zugelassenen Sattelzug dessen Fahrer durch seine ungewöhnliche Fahrweise auffiel. Ohne erkennbaren Grund verringerte und beschleunigte er seine Geschwindigkeit immer wieder und geriet mehrfach über die Mittellinie so dass auch der Gegenverkehr ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Die verständigte Polizei vom Polizeirevier Titisee-Neustadt beendete schließlich die gefährliche Fahrt im Bereich des Dögginger Tunnels.Bei einer anschließenden Kontrolle des 55 jährigen Fahrers konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden.

Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer der Fahrt werden gebeten,sich unter 07651/93360 beim Polizeirevier Titisee-Neustadt zu melden.

