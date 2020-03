Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Weitere exhibitionistische Handlung

Frankenthal (ots)

Am 04.03.2020, um 17:43 Uhr, wird der Polizei Frankenthal ein weiterer Fall von Exhibitionismus gemeldet. Dieses Mal soll ein Mann seinen erigierten Penis in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal öffentlich gezeigt und zugleich onaniert haben. Die Geschädigten, ein Ehepaar aus Beindersheim, melden den Vorfall sodann der Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hat der Beschuldigte die Örtlichkeit bereits verlassen. Fahndungsmaßnahmen verlaufen negativ. Die genannte Personenbeschreibung deutet darauf hin, dass es sich um denselben Tatverdächtigen handelt, der bereits einige Stunden zuvor in einem ähnlich gelagerten Fall am Bahnhof Frankenthal-Süd aufgefallen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell