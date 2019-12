Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 03.12.2019

Goslar (ots)

2 Personen bei Absturz eines privaten Lifts schwer verletzt

Am Di., 03.12.2019, gegen 11.00 Uhr, betrat ein 36-jähriger städtischer Mitarbeiter ein Einfamilienhaus in einem Langelsheimer Ortsteil, um dort die Wasseruhr abzulesen. Gemeinsam mit dem 77-jährigen Haueigentümer begab er sich in einen Lift/Fahrstuhl des Hauses. Bei Inbetriebnahme riss jedoch das Führungsseil und die Kabine stürzte ca 2,50 m in das Kellergeschoss. Beide Personen wurden durch den Sturz schwer verletzt und zur Klinik nach Goslar gebracht. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen dazu aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Langelsheim und Wolfshagen, der Rettungsdienst und die Polizei Langelsheim.

