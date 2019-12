Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Einbruch in Technikmarkt

Am Sonntag, d. 01.12.2019, kurz nach 21.00 Uhr, wurde die Polizei Clausthal-Zellerfeld zum Technikmarkt am Ostbahnhiof zu einem Einbruch gerufen. Nach einer Alarmauslösung gg. 20.25 Uhr suchten zunächst eine Angestellte des Marktes und der zuständige Sicherheitsdienst den Markt auf,stellten dort eine aufgebrochene Nebeneingangstür und im Inneren des Marktes eine zerstörte Glasvitrine fest. In der Vitrine befanden sich mehrere Smartphones, die entwendet wurden. Die Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung übernahmen Polizeibeamte aus Goslar. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. Hinweise nimmt die Polizei in Clausthal, Tel.. 05323 / 94110-0, entgegen. /Krz.

