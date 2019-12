Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Vorsicht im Gedränge auf dem Weihnachtmarkt!

Goslar (ots)

In der Vorweihnachtszeit gehört der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in Stadt und/oder Landkreis Goslar einfach dazu. Doch auch hier in dem oftmals starken Gedränge könnten mitunter Taschendiebe unterwegs sein.

Dabei treten die meist professionell agierenden Täter nicht selten sogar als Team auf. Einer lenkt das Opfer ab, der Zweite greift zu und der Dritte flüchtet ebenso unbemerkt mit der Beute.

Zur Ablenkung lassen sich Diebe immer was Neues einfallen.

In einem Fall wird nach dem Weg gefragt, im nächsten Fall ein Getränk verschüttet oder ein Täter verwickelt das Opfer in ein intensives Gespräch.

Die meisten Opfer merken erst viel später, dass ihnen etwas fehlt. Dann allerdings sind die Täter schon längst in der Menschenmenge verschwunden.

Hier ein paar Tipps, wie Sie sich vor Diebstählen schützen können:

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Sollten Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sein oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte sofort unter 110 bei der Polizei oder sprechen die Polizeibeamtinnen und -beamten an, die täglich in der mobilen Wache in der Breiten Strasse/Ecke Fischemäkerstrasse erreichbar oder als Fußstreifen auf dem Gelände des Goslarer Weihnachtsmarkt unterwegs sind.

