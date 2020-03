Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zufallsfund einer "Indoorplantage" (51/0403)

Speyer (ots)

04.03.2020, 17:25 Uhr

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu einer hilflosen Person wurde am Dienstagmorgen die Wohnanschrift eines 36jährigen Angehörigen aus Speyer in der Kämmererstraße aufgesucht. Als dieser den Beamten Zutritt in seine Wohnung gewährte, konnten sie dort deutlichen Marihuanageruch feststellen. Der Mann räumte gegenüber den Polizisten ein, zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Weiterhin konnte die Beamten in den Räumlichkeiten des Mannes ein Aufzuchtzelt mit mehreren Marihuanapflanzen vorfinden. Das Zelt und die Pflanzen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell