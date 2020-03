Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall an Einmündung, Hergang nicht eindeutig

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Speyerer Straße / Salierstraße ein Verkehrsunfall, bei dem die Schilderungen der beiden Unfallbeteiligten deutlich voneinander abweichen. Einigkeit besteht lediglich darin, dass beide hintereinanderfahrende Pkw-Fahrer von der Speyerer Straße nach rechts in die Salierstraße einbiegen wollten. Dabei kam es zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

