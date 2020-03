Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit gestürztem Radfahrer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.03.2020 gegen 08:20 Uhr befährt eine 27-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Heßheimer Straße in Fahrtrichtung Westring in Frankenthal. Ihre dreijährige Tochter befindet sich in einem Kindersitz ebenfalls auf dem Fahrrad. In Höhe der Kreuzung Heßheimer Straße/Pohlystraße sei ein schwarzer Pkw (SUV mit einem schwarz-weißen Aufkleber auf dem Tankdeckel) in gleicher Fahrtrichtung gefahren. Der Pkw-Fahrer übersieht die bevorrechtigte Fahrradfahrerin und biegt in die Pohlystraße ein. Die Fahrradfahrerin habe so stark gebremst, dass sie zu Fall kommt und sich leichte Verletzungen an der Hüfte und dem Gesäß zuzieht. Ihr Kind bleibt bei dem Sturz unverletzt. An dem Fahrrad entsteht kein Schaden. Anschließend sei der Pkw weitergefahren, ohne dass die Personalien des Unfallverursachers feststehen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell