POL-PDLU: (Limburgerhof) Verdacht des Wohnungseinbruchs

Bereits am Sonntag, 01.03.2020, kam es im Mundenheimer Weg zu einem Vorfall, zu welchem die Polizei nunmehr die Ermittlungen wegen dem Verdacht des Wohnungseinbruchs aufgenommen hat. Zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr war am besagten Tag niemand in einem Wohnhaus, die Haustür war ge-, jedoch nicht verschlossen. Als das Haus von einer Bewohnerin gegen 20:15 Uhr betreten worden war, nahm diese aus dem oberen Stockwerk wahr, wie die Haustür im Erdgeschoß geschlossen wurde. Von der Zeugin konnte zudem eine Person beim Verlassen des Eingangsbereiches wahrgenommen werden.

Der Vorfall wurde erst am Abend des 02.03.2020 der Polizei bekannt. Ermittelt wird nun, wie die unbekannte Person in das Haus kommen konnte. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Anlassbezogen rät die Polizei die Haustür abzuschließen, auch wenn nur für kurze Zeit die Wohnung oder das Haus verlassen wird, sowie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu verständigen. Im konkreten Fall findet neben der Ermittlungsarbeit auch eine Beratung zu sicherungstechnischen Möglichkeiten statt. Diese ist kostenlos und wird von speziell geschulten Polizeibeamten durchgeführt. Bei Interesse kann zwecks Terminvereinbarung von Jedermann Kontakt zur Polizei aufgenommen werden.

