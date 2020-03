Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeuteldiebstahl in Lebensmitteldiscounter (16+26/0303)

03.03.2020, 10:00 - 10:15 Uhr

Eine 81jährige aus Speyer bemerkte am Dienstagmorgen an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters in der Iggelheimer Straße, dass ihr während ihres Einkaufs der Geldbeutel unbemerkt aus der Jackentasche entwendete wurde. In diesem befand sich neben ca. 50EUR Bargeld mehrere Dokumente und zwei EC-Karten. Wie sich bei der späteren Sperrung der Geldkarten herausstellte, versuchte der/die Täter/in zwischenzeitlich an einem EC-Automaten Abbuchungen in 4 -stelliger Höhe mit den entwendeten EC-Karten durchzuführen. Dies scheiterte jedoch. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich dem/der unbekannten Täter/in dauern an.

