POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, AUto zerkratzt, Sanitäter bespuckt und Polizist verletzt u.a.

Waiblingen-Beinstein: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Seewiesenstraße / Biegelwiesenstraße die Vorfahrt einer 46-jährigen Hyundai-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 0,5 Promille, er musste daher noch eine Blutprobe über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Winnenden-Hertmannsweiler: Einbruch in Wochenendhaus

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 17 Uhr und Dienstag, 14:15 Uhr in ein Wochenendhaus im Gewann Rotenbühl ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 17:40 Uhr den Gehweg neben der Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend entlang. An der Einmündung zur Lerchenstraße fuhr er unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte mit einer 19-jährigen VW-Fahrerin, welche von der Lerchenstraße kam. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, der Radfahrer verließ anschließend den Unfallort. Am VW Touran entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrradfahrer war dunkelhäutig, sprach englisch und war mit einem silbernen Herrenmountainbike unterwegs. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Lindenweg leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem 12-jährigen Freund den Fußgängerweg neben der Lindenstraße in Richtung Remshalden entlang. Hierbei streifte er mit seinem Vorderreifen den Hinterreifen seines Freundes und stürzte. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber kurz darauf wieder entlassen werden.

Rudersberg: Auto zerkratzt

Zwischen 14:15 Uhr und 14:20 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter am Dienstagnachmittag die rechte Fahrzeugseite eines in der Ziegeleistraße geparkten Opel Corsa und verursachte hierdurch rund 2500 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Rudersberg bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07183 929316 zu melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 58 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte am Dienstag, gegen 14:15 Uhr von der Karolingerstraße nach links in die Stauferstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 34-jährigen BMW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Backnang: Sachbeschädigung

Am Mittwochmorgen schlug gegen 5.45 Uhr ein Unbekannter einen Außenspiegel eines Toyotas ab, der im Lutherweg geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Weissacher Straße wurde am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Aufgefahren

Auf etwa 4000 Euro beläuft sich der Schaden, der bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in der Haller Straße entstand. Gegen 16.15 Uhr erkannte ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät, dass eine 33-Jährige mit ihrem VW anhalten musste und fuhr auf.

Backnang: Widerstand-Sanitäter bespuckt und Polizist verletzt

Massiv Widerstand gegen Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungsdienst leistete ein 23-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch. Der Mann war gegen 0.30 Uhr sockig und lediglich mit T-Shirt sowie kurzer Hose bekleidet in der Friedrichstraße unterwegs, weshalb er einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Hierbei machte er einen verwirrten Eindruck und stand offensichtlich erheblich unter Drogeneinfluss. Nachdem bei ihm ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden wurde, versuchte der Mann zu flüchten. In der Folge leistete er massiven Widerstand gegen seine Festnahme und wehrte sich derart heftig, dass er nur unter größter Kraftanstrengung fixiert werden konnte. Ein Polizist zog sich hierdurch mehrere leichte Verletzungen zu. Der 23-Jährige spuckte zudem einem Rettungssanitäter ins Gesicht. Letztlich musste er von einem Notarzt sediert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fellbach: Motorradfahrer gesucht

An der Ausfahrt der B14 Fellbach-Süd in Richtung Waiblingen, geriet der Verkehr am Dienstagnachmittag ins Stocken. Der Fahrer eines VW Tiguan ordnete sich gegen 16.30 Uhr nach rechts ein und hielt an. Der Fahrer eines schwarzen Motorrades mit ES-Zulassung fuhr anschließend rechts am VW vorbei streifte diesen. Anschließend entfernte er sich. Hinweise auf das Motorrad und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall an Einmündung

An der Einmündung der Ausfahrt Fellbach Süd zur Rommelshauser Straße rollte am Dienstag gegen 16 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda zu weit nach vorne. Dabei kam zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Renault-Fahrer, der auf der Rommelshauser Straße in Richtung Fellbach unterwegs war. Es entstand Sachschaden von circa 16000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

