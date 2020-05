Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung beim Kindergarten - Unfallflucht - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Wildunfall

Auf der L 1076 war am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ein 54-jähriger VW-Lenker in Richtung Waldhausen fahrend mit einem Hasen kollidiert. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstag einen geparkten Pkw Ford KA beschädigt, der zwischen 8.20 Uhr und 17 Uhr in der Röntgenstraße auf einem Parkplatz vor einer Firma abgestellt war.

Westhausen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmittag auf der B 290 in Fahrtrichtung Aalen, als eine 52-jährige Opel-Lenkerin an der Einmündung zur B 29 auf den vorausfahrenden Pkw einer 23-jährigen Fahrzeuglenkerin auffuhr.

Aalen: Parkplatzrempler

Beim rückwärts ausparken kollidierten am Dienstagmittag gegen 12 Uhr eine 45-jährige BMW-Lenkerin sowie ein 73-jähriger Opel-Lenker miteinander, als sie zeitgleich rückwärts auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße ausparkten. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Riesbürg-Pflaumloch: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Goldburghauser Straße/Hauptstraße missachtete ein 80-jähriger Ford-Lenker am Dienstagabend beim Abbiegen die Vorfahrt eines 24-jährigen Mercedes-Lenkers. Durch den Unfall wurde dessen 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Stödtlen: Wildunfall

Mit einem Hasen kollidierte am Dienstagmorgen ein18-jähriger Audi-Lenker, als er gegen 5.45 Uhr die Straße zwischen Dambach und Strambach befuhr. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Ellenberg: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag und Dienstag wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker ein Hinweisschild beschädigt, welches an der Einmündung zur K 3215 aufgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel. 07964 33000 1.

Ellwangen: Sachbeschädigung beim Kindergarten

Zwischen Dienstag, 5.5. und Donnerstag, 7.5.2020 wurde am städtischen Kindergarten in der Feldbergstraße die Doppelverglasung einer Fensterscheibe durch Unbekannte beschädigt Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Leinzell: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 66-jähriger VW-Lenker gegen 17.15 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Kirchgasse ein. Dabei übersah er einen 33-jährigen Ford-Lenker, welcher auf der, als Einbahnstraße ausgewiesenen, Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Krad-Lenker kontra Fahrradfahrer

Als am Dienstag ein 51-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Römerstraße und Schwerzerallee unterwegs war, kam ihm bei der dortigen Unterführung verbotenerweise ein 55-jähriger Krad-Lenker entgegen. Der Pedelec-Lenker musste ausweichen, fuhr gegen eine Betonmauer und verletzte sich dabei an der Schulter. Der Krad-Lenker entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Bartholomä: Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass die Wand des Umspannwerks in der Brunnenfeldstraße sowie die Rückwand der Turnhalle in der Brunnenfeldstraße durch Farbschmierereien beschädigt wurden.

Heubach: Im Einmündungsbereich Ostlandstraße/Danziger Straße sowie Ostlandstraße/Stettiner Straße wurden zwei Stromverteilerkästen mit Farbe beschmiert.

Spraitbach: Omnibus touchiert Lkw

Am Dienstagmorgen touchierte ein 53-jähriger Omnibus-Lenker gegen 7.50 Uhr auf der Hinterlintaler Straße beim Vorbeifahren einen Lkw, dessen 49-jähriger Lenker verkehrsbedingt mit Warnblinkanlage auf dem rechten Fahrstreifen angehalten hatte. Der Omnibus-Lenker setzte anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

