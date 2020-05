Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schulbus kollidiert mit PKW - Zugwaggon beschädigt

Aalen (ots)

Crailsheim: Zugwaggon beschädigt

Vermutlich durch die Abgabe von Schüssen wurden vier Sicherheitsglasscheiben eines Schlafwagenwaggons beschädigt, welcher zischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 11 Uhr, auf dem Gleis 74 des Bahnhofgeländes in der Horaffenstraße abgestellt war. An dem Waggon entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Blaufelden: Schulbus kollidiert mit PKW

Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter Linienbusses die K2533 von Lentersweiler in Richtung Billingsbach. An der Kreuzung zur K2530 übersah der Busfahrer ein von rechts heranfahrenden PKW Renault einer 30-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geriet der Bus in Schräglage und kam nach einigen Metern auf der linken Fahrzeugseite im Straßengraben zum Liegen. Der Busfahrer sowie ein 16 Jahre alter Fahrgast und die Renault-Fahrerin wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell