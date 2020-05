Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lamm gestohlen - Betrunken über Verkehrsinsel gefahren - Unfallverursacher gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Aufgefahren

Von der Blaufelder Straße wollte am Montag um 17:50 Uhr ein 56-jähriger Lenker eines Jeeps auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierzu verlangsamte er seine Fahrt. Eine nachfolgende 41-jährige Seat-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3050 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rückwärtsfahren

In der Dr.-Max-Bühler-Straße wollte am Montag um 22 Uhr ein 37-jähriger Lenker eines VW Polo an der Kreuzung zur B19 ein Stückchen zurücksetzen, um sich anschließend auf die Linksabbiegespur einordnen zu können. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der PKW mit einem dahinterstehenden VW Golf eines 26-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Obersontheim: Unfallverursacher gesucht

Am Sonntag um 14:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines VW Polo die Kreisstraße 2599 von Schwäbisch Hall in Richtung Obersontheim. Etwa 1 Kilometer vor Herlebach kam ihr in der dortigen lang gezogenen Linkskurve ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegen. Zur Verhinderung einer Kollision zog die VW-lenkerin ihr Fahrzeug nach rechts und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Nummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Am Montag zwischen 07:20 Uhr und 17:15 Uhr versuchte ein unbekannter Einbrecher eine Tür auf der Rückseite eines Gebäudes in der Ringstraße aufzubrechen, was augenscheinlich nicht gelang. Es entstand geringer Schaden am Schließblech.

Michelbach an der Bilz: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken aus einem Grundstück stieß am Montag um 16:45 Uhr eine 50-jährige mercedes-Fahrerin mit einem PKW Skoda einer 67-Jährigen zusammen, welche an einer roten Ampel im Kocherweg warten musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Am Montag um 17:35 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW Ford Transit die B19 von Schwäbisch Hall in Richtung Gelbingen. Auf dieser Strecke überfuhr er mit seinem PKW eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei die dort aufgestellten Verkehrszeichen. Nach der Kollision fuhr das Fahrzeug noch ca. 150 Meter weiter, ehe es auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 EUR. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt.

Untermünkheim: Lamm gestohlen

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Freitag, 18 Uhr, wurde von einer Weide im Gewann Hohlert ein vier Monate altes weibliches Schaflamm der Rasse Dorpert entwendet. Das Lamm ist etwa 35 kg schwer und hat einen Wert von etwa 150 Euro. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib des Lammes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

