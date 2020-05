Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Matratze - Unrat verbrannt - Sitzbank entwendet - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Wildunfall

Mit seinem Pkw BMW erfasste ein 52-Jähriger am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Bodenbachstraße ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Aalen-Attenhofen: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Auf der Landesstraße 1029 zwischen Attenhofen und Oberalfingen wurde am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ein Biber vom Pkw Audi einer 36-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug der 36-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Aalen-Ebnat: Unrat verbrannt

Ein Zeuge verständigte am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr die Polizei, nachdem er eine große schwarze Rauchwolke zwischen Niesitz und Niedheim festgestellt hatte. Vor Ort stellen Beamte des Aalener Polizeireviers fest, dass ein 38-Jähriger in der Nietheimer Straße diversen Urat wie Dämmmaterial, Kunststoffe, Metalle, Folien und sogar Spraydosen auf einer Fläche von ca. 5 x 7 m verbrannte. Glut und Asche wurden offenbar bereits vor einen daneben befindlichen Kuhstall geweht. Der Verursacher wurde umgehend angewiesen, das Feuer zu löschen, da ansonsten eine Alarmierung der Feuerwehr notwendig geworden wäre. Der Brand wurde von dem 38-Jährigen daraufhin gelöscht.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Mini beschädigte ein 20-Jähriger am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße einen Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Stödtlen-Dambach: Sitzbank entwendet

Zwischen Mittwoch und Freitag entwendeten Unbekannte eine Sitzbank, die von der Dorfgemeinschaft Dambach vor rund 10 Jahre bei einem Feldkreuz entlang der Kreisstraße 3210 aufgestellt war. Die Täter müssen zum Abtransport der Bank einen Hänger benutzt haben. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Bopfingen: Aufgefahren - 5400 Euro Sachschaden

An der Einmündung B 29 / Aalener Straße musste eine 51-Jährige ihren Pkw Audi am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 63-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf rund 600 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte zwischen dem 4.5 und dem 8.5. verursachten, als sie den Betonsockel einer Monumentalskulptur, die im Gewann Schorre auf dem "Wege zur Kunst" aufgestellt ist, mit schwarzer Farbe besprühten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/7966490.

Westhausen: Unfall aufgrund Aquaplaning

Am Montag um 12.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines PKW Ford Fiesta die BAB 7 von Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe von Westhausen verlor der Fahrer aufgrund Starkregen und daraus resultierendem Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem PKW Honda auf der rechten Fahrspur. In der Folge dreht sich der Ford um 180 Grad und prallte gegen die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Honda wurde ebenfalls nach rechts abgewiesen und prallte ebenso in die dortigen Leitplanken. Beide Fahrzeuge kamen letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Sowohl der Ford-Lenker, als auch der 63-jährige Honda-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Ellwangen: Brennende Matratze

Die Polizei und die Feuerwehr Ellwangen wurden am heutigen Montag um 09:15 Uhr in die Georg-Elser-Straße zu der dortigen LEA gerufen. In einem Wohngebäude wurde auf dem Flur im 1. OG eine Matratze auf unbekannte Weise vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Alle Bewohner des Gebäudes konnten dies rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Matratze wurde durch die eintreffende Feuerwehr ins Freie gebracht und dort gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstanden ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell