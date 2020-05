Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Einbruch in Ladengeschäft

Rems-Murr-Kreis (ots)

Urbach: Farbschmierereien an Schule

Bislang unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 9 Uhr den Haupteingang der Wittumschule mit Farbe und verursachten hierdurch rund 300 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf-Oberberken: Einbruch in Ladengeschäft

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Laden in der Wangener Straße ein und entwendeten aus diesem Zigaretten sowie Bargeld. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Autos mit Farbe beschmiert

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7:30 Uhr wurden zwei in der Schlachthausstraße geparkte Fahrzeuge mit Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

