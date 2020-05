Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, tödlicher Arbeitsunfall, Polizisten angegriffen, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: 13-Jähriger leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 13 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 16 Uhr bog eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Wilhelmstraße nach rechts in die Auguste-Kessler-Straße ein. Beim Überfahren des Radstreifens neben der Fahrbahn bemerkte sie den Jugendlichen, der den Radweg befuhr, obwohl dieser gesperrt war. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, der 13-Jährige seinerseits konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen den stehenden Pkw. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Aalen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Auf rund 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 79-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr verursachte. Beim Einparken seines Pkw BMW auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße verwechselte der Senior das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb das Fahrzeug gegen einen Fahnenmast fuhr. Dieser kippte durch die Wucht des Aufpralls um, wobei ein vorbeifahrender Pkw Ford und ein geparkter Pkw Opel beschädigt wurden.

Aalen: Unfallflucht

Kurz vor 10 Uhr am Montagmorgen verursachte eine 71 Jahre alte Autofahrerin einen Sachschaden von rund 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zur Unfallzeit fuhr die Frau mit ihrem Pkw VW Tiguan aus einer Hofeinfahrt auf die Max-Eyth-Straße ein. Hierbei beschädigte sie den Pkw Toyota eines 33-Jährigen. Der 33-Jährige, der im Fahrzeug saß, konnte der Polizei das Fahrzeugkennzeichen nennen, so dass die Unfallverursacherin rasch ermittelt werden konnte.

Hüttlingen: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe am Seiteneingang eines Imbissstandes ein, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kocherstraße abgestellt ist. Da die Täter durch die schmale Fensteröffnung nicht in den Imbissstand gelangten, verließen sie die Örtlichkeit wieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Jagstzell: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Mit einem größeren Steinbrocken schlug ein Unbekannter auf die Heckklappe eines Pkw Fiat ein, der in der Riemenfeldstraße abgestellt war. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: 51-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Schafhofstraße wurde ein 51-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann wurde durch eine Kette an einem Kran, den er selbst bedient hatte in die Luft gezogen und stürzte anschließend aus rund 12 Metern in die Tiefe. Trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden.

Schwäbisch Gmünd: Eingeschalteten Herd vergessen

Mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bargau am Montagabend gegen 21 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Oberbettringer Straße aus, nachdem eine Anwohnerin die Rettungsdienste verständigt hatte. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass ein 31-Jähriger eine Pfanne mit Öl auf den Herd gestellt und diesen eingeschaltet hatte. Durch ein eingehendes Telefonat wurde der Mann dann derart abgelenkt, dass er die Pfanne vergaß. Als er auf den daraus entstehenden Brand aufmerksam wurde, erstickte er die Flammen mit einer Decke, wodurch er Schlimmeres verhindern konnte. Außer der verbrannten Pfanne entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: 47-Jährige im psychischen Ausnahmezustand

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in die Waldauer Straße gerufen, nachdem eine 47-Jährige offenbar regelrecht ausgerastet war. Die Frau hatte Gegenstände vom Balkon geworfen und sich beim Eintreffen der Polizei in einem Zimmer verbarrikadiert. Als die Polizisten die Türe öffneten, schlug die Frau mit einer ca. 30 cm großen massiven Statue in Richtung Kopf eines Beamten, der den Schlag jedoch abwenden konnte. Da die 47-Jährige zuvor angedroht hatte, aus dem Fenster zu springen, wurde die Feuerwehr verständigt, welche den möglichen Sprung aus dem dritten Stock absichern sollte. Erst nach massiver Gegenwehr der Frau gelang es, sie zu überwältigen und mittels Drehleiter aus der Wohnung zu holen. Die 47-Jährige, die sich selbst mehrere Schnittverletzungen beigebracht hatte, wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er mit erheblicher Gewalt das Tastenfeld eines Geldautomaten einer Bankfiliale in der Kornhausstraße beschädigte. Die Beschädigungen wurden am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 31-Jähriger seinen Pkw VW am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Böbinger Straße anhalten. Eine 59-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Smart auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Pkw Citroen beschädigte ein 42-Jähriger am Montag kurz vor 18 Uhr einen in der Moltkestraße abgestellten Pkw VW Lupo. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Spraitbach: Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 61-Jähriger, dass ein ihm auf der Gschwender Straße vorausfahrender Pkw Nissan verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf, wodurch ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 39 Jahre alte Nissan-Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Graf-von-Soden-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zu geringer Abstand

Nachdem ein 38-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Montag kurz nach 17 Uhr auf der Vorderen Schmiedgasse verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw Ford Focus auf, da sie wohl einen zu geringen Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 5000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 45-Jähriger am Montagmittag gegen 13 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw beim Rangieren einen in der Lorcher Straße abgestellten Pkw Ford beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Renault beschädigte eine 72-Jährige am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr einen in der Einhornstraße geparkten Pkw Mercedes Benz, wobei sie einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursachte.

Mutlangen: Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wetzgauer Straße beschädigte ein 63-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr mit seinem Pkw Opel beim Ausparken den hinter ihm stehenden Pkw Mazda eines 39-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

