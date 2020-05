POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Oberkochen: Unfallflucht

Ein 62 Jahre alter VW-Fahrer geriet am Dienstag gegen 8 Uhr in der Adolph-Kolping-Straße auf die Gegenspur und stieß dort gegen einen parkenden BMW. Nach einem kurzen Halt entfernte sich der Verursacher unerlaubt, konnte aber aufgrund eines Hinweises rasch ermittelt werden. Neben der Schadensregulierung erwartet ihn nun auch eine entsprechende Strafanzeige.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Oberen Brühlstraße in die Karlstraße übersah ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer am Dienstag gegen 11.45 Uhr eine entgegenkommende 65-jährige Nissan-Lenkerin. Der Jugendliche stürzte mit seiner KTM sowie seiner 15-jährigen Sozia. Beide zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Parkhaus des City-Centers wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Seat beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 2500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

