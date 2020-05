Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Diebstahl, Verkehrsunfälle & Reifen zerstochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Althütte-Lutzenberg: Pkw entwendet

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bisher unbekannte Diebe einen VW Touareg, der in der Straße Im Weiler auf einem Stellplatz geparkt war. Da eine Zeugin den Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WN-HX 100 gegen 3 Uhr fahrenderweise in Richtung Althütte gesehen hat, wird derzeit davon ausgegangen, dass er kurz zuvor entwendet wurde. Der schwarze SUV hat einen Wert von rund 55.000 Euro. Der Polizeiposten Weissach im Tal sucht nun dringend Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Autos geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 352623 beim Posten zu melden.

Fellbach: Zweiradfahrer bei Unfall mit Glück im Unglück

Äußerst glimpflich ging ein Unfall am Dienstag, kurz vor 12 Uhr in der Rommelshausener Straße aus. Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Kreidler bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 29-jährige VW-Fahrerin bremsen musste und fuhr auf diese auf. Der Senior überstand den Unfall unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 80-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstag, kurz nach 9 Uhr von der Schillerstraße auf die Esslinger Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 54-jährigen Citroen-Fahrerin, welche die Esslinger Straße entlangfuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Pkw stark beschädigt, der VW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Reifen zerstochen

Durch einen bisher unbekannten Täter wurden zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 7:10 Uhr beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite eines eines in der Fabrikstraße geparkten VW Crafter zerstochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 07191 9090 zu melden.

