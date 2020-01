Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Wohnungseinbruch

Rheurdt (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 08.01.2019, tagsüber in ein Einfamilienhaus auf der Straße Im Kirchwinkel eingedrungen. Hierzu hebelten sie eine Terrassentür an der Rückseite des Objekts auf. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 09.30 Uhr und 19.00 Uhr eingrenzen. Die Täter erbeuteten nach dem derzeitigen Stand der Dinge zwei Armbanduhren. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250. (SI)

