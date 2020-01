Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer beschädigen Autos

Bild-Infos

Download

Preußisch Oldendorf (ots)

Randalierer beschädigten in den Abendstunden des Sonntags an mindestens fünf Fahrzeugen unterschiedlicher Automarken die Außenspiegel. Vielfach gleich beide. Der Tatzeitraum erstreckt sich mutmaßlich zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zu Folge beschädigten die Unbekannten zunächst auf einem Parkplatz an der Marktstraße beide Außenspiegel eines Mercedes. In der Mindener Straße wurden ein Opel sowie ein VW Golf das Ziel der Aggressionen. Zudem meldeten Geschädigte im Flagweg zwei Sachbeschädigungen an einem Kia Ceed und einem Renault.

Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell