Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer fällt gegen Auto

Bad Oeynhausen (ots)

Einen großen Schrecken sowie eine leichte Verletzung erlitt am Donnerstagmorgen ein 12-jähriger Fahrradfahrer, als er sich auf dem Weg zur Schule befand. Er fuhr gegen 7.45 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Auf dem Heidkamp". Als er mit seinem Drahtesel in Höhe des "Orionweg" anhielt und absteigen wollte, rutschte er mit seinem Fuß über die Bordsteinkante, kippte um, und prallte seitlich gegen einen vorbeifahrenden Jeep Grand Cherokee. An dem Auto entstand etwas Sachschaden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell