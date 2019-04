Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Korrektur zu "Geparkten Ford angefahren" vom 09.04.2019

Stadtlohn (ots)

In der genannten Meldung ist es zu einem Fehler gekommen. Als Unfallort wird dort irrtümlich Vreden genannt. Richtig ist jedoch: Der beschriebene Verkehrsunfall hat sich in Stadtlohn an der Vredener Straße ereignet.

Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4240897

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell