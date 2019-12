Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zeugenaufruf nach Einbruch

Haslach (ots)

Noch unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Geschäft in der Hauptstraße Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr gewaltsam durch den Haupteingang Zutritt zu dem auf Hörgeräte spezialisierten Laden. Im Inneren angelangt, hebelten sie mehrere Vitrinen auf und ergaunert diversen Schmuck. Sie sorgten so für einen Diebstahlschaden von mehreren Tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach gebeten. /ya

