Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Verletzte Seniorin zurückgelassen

Zeugen gesucht

Kehl, Neumühl (ots)

Eine 86 Jahre alte Radfahrerin war am Dienstagmorgen in der Elsässer Straße in Richtung Kork unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass gegen 9 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer dem Fahrrad der Seniorin von hinten auffuhr und diese hierdurch zu Fall brachte. Ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Die 86-Jährige musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug nach derzeitigem Sachstand glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Zeugenhinweise.

/ya

