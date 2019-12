Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Zu früh eingeschert und geflüchtet

Bühl (ots)

Nach einer Unfallflucht bei einem Überholmanöver zwischen zwei Lastwagen in den frühen Mittwochmorgenstunden zwischen Baden-Baden und Bühl, haben die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. gegen 1:55 Uhr überholte der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges einen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden fahrenden Lastwagen. Als er sich noch neben dem Überholten befand, scherte der Unbekannte bereits nach recht wieder ein, was zur Folge hatte, dass der 36-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen stark bremsen und auf den Standstreifen ausweichen musste. Dabei touchierte er die Leitplanken und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Unterdessen setzte der Sattelzugfahrer seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/rs

