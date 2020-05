Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Stimpfach: Wildunfall

Gegen 12:30 Uhr am Dienstag war eine 77 Jahre alte VW Golf-Fahrerin auf der K2643 von Alexandersreut in Richtung Crailsheim unterwegs. Als ein Rehbock von rechts nach links die Fahrbahn queren wollte, wurde das Tier von dem PKW erfasst. Der Rehbock wurde bei dem Unfall verletzt und schleppte sich in eine anliegende Wiese. Dort wurde er vom zuständigen Jagdpächter erlöst. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen 1

Gegen 23:00 Uhr am Dienstag befuhr eine 25 Jahre alte Renault-Fahrerin die Dr.-Bareilles-Straße. An der Kreuzung zur Ellwanger Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie eine stadteinwärts fahrende 21-Jährige in ihrem BMW. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von je 2.000 Euro.

Fichtenberg: Unfall beim Abbiegen 2

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr übersah der 33-jährige Fahrer eines Klein-LKW der Marke Renault aus Richtung Oberrot kommend beim Linksabbiegen auf die L1066 einen aus Richtung Schanze kommenden Klein-Laster der Marke Daimler-Benz eines 74-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen 3

Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Dienstag gegen 14:20 Uhr von der Karl-Kurz-Straße etwa auf Höhe des Bahnhofs Hessental links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Toyota Yaris eines 79-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf 9.000 Euro.

