Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Straßenraub

Mainz/ Hauptbahnhof (ots)

Am Freitag den 01.11.2019, gg. 20.41 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16- und 19-jährigen Männern und einem 24-jährigen Mann aus Mainz. Der 24-Jährige wurde von einem der Täter zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass er zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde der Geschädigte von den beiden Tätern weiter bedroht und aufgefordert seine Jacke auszuziehen und auszuhändigen. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Unbeteiligte Zeugen kamen dem 24-Jährigen zu Hilfe, woraufhin die beiden Täter ohne Beute flüchteten. Durch Polizeibeamte konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung die Täter aufgrund der sehr guten Beschreibung von Zeugen festgenommen werden. Beide Mainzer Täter waren alkoholisiert, ein Strafverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet. Der Heranwachsende wurde an die Eltern überstellt. Ein besonderer Dank gilt den Zeugen. Durch ihr Einschreiten ließen die Tätern von dem Opfer ab und konnten später festgenommen werden.

