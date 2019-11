Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit 5 PKW und mehreren verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Essenheim, L426 (ots)

In Höhe des Essenheimer Fernsehturms warten mehrere PKW an der dort aufgestellten und rot-zeigenden Baustellenampel in Fahrtrichtung Mainz. Ein Mainzer PKW-Fahrer erkennt das Stauende zu spät und kann trotz Notbremsung einen Aufprall auf das Stauende nicht vermeiden. Bei dem Zusammenstoß werden drei PKW vor ihm aufeinander geschoben. Einer dieser PKW kollidierte zudem mit einem weiteren Fahrzeug im Gegenverkehr. Insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer müssen zur medizinischen Abklärung mit Rettungswagen in die Mainzer Krankenhäuser verbracht werden. Der 18-jährige Unfallverursacher stand nach den ersten Ermittlungen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ihm wird eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstehen an allen fünf PKW geschätzte Sachschäden im hohen 5-stelligen Bereich. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten durch freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei gestalteten sich umfangreich und sind erst nach 2:15 Stunden abgeschlossen. In diesem Zeitraum ist die Landstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell