POL-AA: Ostalbkreis: Roller mutwillig beschädigt - Sachbeschädigungen - Diesel abgezapft - Unfallflucht - 63-Jährigen angegriffen und bestohlen - Hund biss zu - Sonstiges

Aalen: Kleintransporter machte sich selbständig

Gegen 21 Uhr am Dienstagabend stellte ein 52-Jähriger seinen Kleintransporter auf einem Kundenparkplatz in der Julius-Bausch-Straße ab. Da er das Fahrzeug hierbei offenbar nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen ebenfalls dort abgestellten Pkw Mazda. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Aalen: 63-Jährigen angegriffen und bestohlen

Ein 63-Jähriger wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr in seiner Wohnung angegriffen und bestohlen. Gegen 19 Uhr hatte ein früherer Nachbar an seine Wohnungstüre in der Friedrichstraße geklopft. Als der 63-Jährige öffnete, wurde er von dem 43-Jährigen sofort in den Schwitzkasten genommen und über den Flur ins Wohnzimmer geschoben. Dort drückte der Eindringling ihn auf die Couch, kniete auf seinen Brustkorb und entwendete aus einem auf dem Tisch liegenden Geldbeutel rund 30 Euro Bargeld, ehe er die Wohnung wieder verließ. Bislang konnte er nicht angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die Kriminalpolizei hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Der Angreifer war im Vorfeld bereits gegen 15.30 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers überprüft worden, weil er in einer Wiese entlang des Kochers in der Willy-Brandt-Straße lag und wohl nicht ansprechbar war. Der offenbar angetrunkene Mann machte einen verwirrten Eindruck. Da von einem hinzugezogenen Arzt ein medizinischer Notfall ausgeschlossen wurde, konnte er nach Aufnahme seiner Personalien seiner Wege gehen.

Aalen: Hund biss zu

Durch den Biss eines Rottweilers erlitt ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr eine Verletzung am Oberarm, die im Krankenhaus genäht werden musste. Der Mann war auf einem Feldweg von der Böhmerwaldstraße in Richtung Kolpinghütte unterwegs. Der Hund, der einem Bekannten des 52-Jährigen gehört, sprang an ihm hoch und biss zu. Das Tier war angeleint, wurde jedoch Angaben des 52-Jährigen zufolge, zu spät zurückgehalten.

Oberkochen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 62-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw VW beschädigte er aus bislang unbekannter Ursache einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Adolph-Kolping-Straße abgestellten Pkw BMW. Der 62-Jährige fuhr ohne anzuhalten davon; er konnte rasch ermittelt werden, da ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte und der Polizei das Fahrzeugkennzeichen nennen konnte.

Oberkochen: Mehrere Sachbeschädigungen

Zwischen dem 30.04. und dem 02.05.2020 wurde eine Forstarbeiterhütte auf einem Waldweg in Richtung Volkmarsberg erheblich beschädigt. Durch bislang unbekannte Vandalen wurde ein Holzblock gegen die Tür der Hütte geworfen. Anschließend wurden im Innenraum der Hütte zwei dort befindliche Beile benutzt, um die Wände der Hütte zu beschädigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Im Gutenbachweg wurde zwischen dem 29.04., 18 Uhr und dem 30.04.2020, 0 Uhr, am Eingang des Kinderhauses, eine dort aufgestellte Holzbank komplett zerstört und die Einzelteile auf der angrenzenden Wiese verteilt.

Weiterhin wurde zwischen dem 01.05., 18 Uhr und dem 02.05.2020, 10 Uhr, am Albvereinshaus am Volkmarsberg eine Bierbank beschädigt und mehrere Bierflaschen zerstört. Die Scherben wurden zudem auf dem gesamten Areal verteilt.

Hinweise auf die Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Rainau: Diesel abgezapft

Unbekannte zapften in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von aus einem Lkw, der auf einen Parkplatz auf Höhe des Bucher Stausees abgestellt war, rund 350 Liter Diesel im Wert von ca. 370 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Zwei verletzte Personen

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr ereignete. Mit seinem Leichtkraftrad befuhr ein 16-Jähriger die Obere Brühstraße, von wo aus er nach links in die Karlstraße abbog. Dabei übersah er den Pkw Nissan einer 65-Jährigen und streifte diesen. Der Jugendliche und seine 15 Jahre alt Sozia erlitten bei dem folgenden Sturz Verletzungen; beide wurden ins Krankenhaus verbracht.

Ellwangen: Roller mutwillig beschädigt

Bereits zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Roller, der in dieser Zeit in der Goldrainstraße abgestellt war. Der Täter zerkratzte den Lack des Fahrzeuges und schlitzte den Ledersitz auf. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Heubach: Aufgefahren - 2000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 55-Jährige ihren Pkw BMW am Mittwochmittag gegen 12 Uhr an der Einmündung Böbinger Straße / Nordumfahrung anhalten. Ein 28-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Gschwend: Parkrempler

Beim Einparken seines Ford Transit beschädigte ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr einen in der Gmünder Straße abgestellten Pkw Audi. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Lorch: Parkrempler II

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 25-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Mercedes-Sprinter einen Ford Transit beschädigte, der auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Maierhofstraße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ein 55-Jähriger war mit seinem Lkw gegen ein Verkehrszeichen gefahren, welches durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Sachbeschädigung

Bereits zwischen Donnerstag, 23.04. und Sonntag 26.04. beschädigten Unbekannte eine Metall-Stele, die in der Gartenanlage Himmelsgarten bei dem Turm "Himmelsstürmer" aufgestellt ist. Der von den Tätern verursachte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit zwischen Dienstagabend 21.45 Uhr und Mittwochmorgen 6.10 Uhr, einen Pkw Skoda, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Güglingstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

