POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann ohne Mund-Nasenschutz bespuckt Verkäuferin, Sachbeschädigung, Diebstähle, Unfälle

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Gartenstraße Baumaschinen im Wert von über 2.200 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Roßfeld: Mann ohne Mund-Nasenschutz bespuckt Schuhverkäuferin

Ein 24-Jähriger wusste sich am Mittwoch gegen 9:10 Uhr nicht zu benehmen. Entgegen der geltenden Regelungen einen Mund-Nasenschutz beim Einkaufen zu tragen, betrat er ein Schuhgeschäft in der Haller Straße. Trotz mehrfacher Aufforderung der Angestellten, dass er ohne eine entsprechende Maske nicht das Ladengeschäft betreten dürfe, weigerte sich der Mann weiter eine Maske aufzusetzen. Im weiteren Verlauf spuckte der Mann zunächst auf den Boden, bevor er eine 20-jährige Angestellte bespuckte. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung, zudem wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Wirklich einsichtig war der Mann auch nach dem Vorfall in dem Schuhgeschäft nicht. Im weiteren Verlauf des Tages betrat er auch ohne Mund-Nasenschutz einen Baumarkt.

Crailsheim: PKW vs. Omnibus

4.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 11:15 Uhr, als ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Karlstraße gerade aus über die dortige Kreuzung in die Schönebürgstraße fahren wollte. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach links und stieß seitlich mit einem den Abbiegestreifen in Richtung Schillerstraße befahrenden Omnibus der Marke Mercedes-Benz eines 46-Jährigen.

Fichtenau-Wäldershub: Unfall beim Abbiegen

Eine 23-Jährige wollte am Mittwoch kurz vor 16:00 Uhr mit ihrem VW von der Ziegelstraße nach links in die Bergbronner Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Bergbronn kommenden Audi eines 65-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Parkplatzrempler

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße kollidierte am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Mitsubishi mit einem dort geparkten Skoda. Dabei entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro.

Braunsbach: Omnibus vs. PKW

Ein 26-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 6:00 Uhr mit einem Linienbus der Marke Solaris in Döttingen die Kupferzeller Straße in Richtung Rüblingen. Auf Höhe der Einmündung in die Hirtengasse fuhr er in den dortigen Einmündungsbereich ein um mit dem Bus zu Wenden. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Skoda Fabia eines9 40-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Gaildorf: Dieseldiebstahl

Auf einem Parkplatz an der B19 haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch 9:00 Uhr aus dem Tank eines LKW rund 400 Liter Diesel abgepumpt.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 9509-0 zu melden.

Gaildorf-Unterrot: Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 22:15 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Anton-Lutz-Straße abgestellten Hyundai beschädigt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Schwäbisch Hall: Fahrzeugtür geöffnet ohne auf Verkehr zu achten

18.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch kurz nach 10:00 Uhr auf Höhe einer Parkbucht entlang der L1066 zwischen Hessental und Sulzdorf. Ein 63-jähriger Fahrer eines MAN-LKW hatte sein Fahrzeug dort in einer Parkbucht stehen. Als der Mann die Fahrertür seines Trucks öffnete, achtete er nicht auf den Verkehr. Eine 75-jährige Toyota-Fahrerin konnte eine Kollision mit der Tür nicht verhindern.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Eine 70 Jahre alte Mazda-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr die Straße Im Hasenbühlwald in Richtung L1060. AN der dortigen Einmündung wollte sie nach links abbiegen, übersah jedoch einen von Sulzdorf in Richtung Hessental fahrenden Daimler-LKW eines 30-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

