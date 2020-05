Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Roller gestürzt

Baden-Baden (ots)

Ein 10-Jähriger stürzte am Mittwochnachmittag mit seinem Kinderroller in der Alemannenstraße und rief so die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und den Rettungsdienst auf den Plan. Der Junge verlor kurz vor 17 Uhr die Balance und kam zu Fall. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten.

