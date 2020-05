Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Streit in Asylunterkunft ausgeartet, Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Von Bundesstraße abgekommen

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr auf der B 14 von Backnang kommend in Richtung Aalen unterwegs. Kurz nach der Überleitung B 14 / B 29 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und überfuhr anschließend ein Verkehrsschild. Sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Backnang: Streitigkeiten in Asylunterkunft ausgeartet

Mehrerer Streifen rückten am Mittwochabend in die Asylunterkunft in der Hohenheimer Straße aus. Dort kam es gegen 19 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern. Ein 30-jähriger Mann beleidigte und bedrohte seinen 46 Jahre alten Kontrahenten mehrfach. Als dieser hierauf nicht reagierte, schlug der 30-jährige Tunesier seinen Landsmann zu Boden. Anschließend trat der Täter mehrfach nach seinem Opfer und schlug mit einem Stuhl auf den am Boden liegenden Mann ein. Ein weiterer Bewohner der Unterkunft ging vor dem Eintreffen der Polizei dazwischen und half, die Situation zu beruhigen. Anschließend soll der Täter den Geschädigten erneut beleidigt und bedroht und hierbei auch ein Messer mitgeführt haben. Dieses wurde aber nach Angaben der Beteiligten zu keiner Zeit aktiv eingesetzt.

Der deutlich alkoholisierte Täter verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Backnang und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Backnang: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochvormittag, gegen 10:35 Uhr in der Aspacher Straße.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Land Rover fuhr die Aspacher Straße aus Aspach kommend entlang und überholte kurz vor dem Kreisverkehr Aspacher Straße / Dresdner Ring mehrere Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Da bislang nicht bekannt ist, ob der Fahrer des Land Rover noch weitere Fahrzeuglenker gefährdet hat, werden Zeugen bzw. Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.05.2020 und Montag, 11.05.2020 wurde das Kaminhaus an der Birkelspitze mit Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen

