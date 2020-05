Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Katze angeschossen, Baumaterial von Baustelle entwendet

Aalen (ots)

Schrozberg-Riedbach: Katze angeschossen

Am Montag zeigte eine Frau an, dass ihre Katze eine blutende Wunde am Rücken aufweise. Ein Tierarzt habe die Fellnase untersucht und die Wunde als Schussverletzung identifiziert.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Obersontheim: Baumaterial von Baustelle gestohlen

Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr entwendete ein Unbekannter von einer Baustelle in der Straße Stockäcker verschiedene Baumaterialien, darunter Rohre, Muffen und rund 100 Kabelschutzrohr. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

