POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch/Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben sich am Kinder- und Jugendtreff an der Bonifatiusstraße aufgehalten. Die Tatzeit liegt zwischen dem frühen Mittwochabend 17.45 Uhr und Donnerstagvormittag (02.07.2020), 09.50 Uhr. Die Unbekannten nahmen in Tatortnähe einen Gullideckel aus der Halterung und warfen diesen in eine Fensterscheibe. Diese wurde dabei beschädigt, ging aber nicht komplett zu Bruch. Die Täter konnten nicht in die Räume einsteigen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

