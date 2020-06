Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Diebe stahlen bereits am Freitag in Gronau ein Pedelec der Marke Koga. Das schwarze Rad im Wert von circa 3.000 Euro stand verschlossen an der Buterlandstraße, als es Unbekannte in der Zeit von 21.30 bis 22.30 Uhr entwendeten. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

