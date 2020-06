Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Prüfbescheinigung reichte nicht

Borken (ots)

Die Tachonadel seines Motorrollers zeigte 50 km/h an - für eine solche Geschwindigkeit reicht allerdings die Mofa-Prüfbescheinigung nicht aus, die ein 17-Jähriger am Dienstag in Borken vorzeigte. Polizeibeamte hatten den Jugendlichen gegen 13.00 Uhr auf der Königsberger Straße kontrolliert. Seine Fahrt hatte damit ein unfreiwilliges Ende gefunden. Nun kommen die Konsequenzen einer Strafanzeige auf den Borkener zu.

