Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Rohbau eingebrochen

Borken (ots)

Auf elektrische Geräte abgesehen hatten es Diebe am zurückliegenden Wochenende in Borken. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter die Tür zu einem Rohbau am Butenwall aufgehebelt. Die Unbekannten stahlen zwei Umweltpumpen, zwei Solarstationen, einen Systemregler und zwei Umlademodule. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

