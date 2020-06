Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Kind bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein sechsjähriger Radfahrer am Dienstag in Bocholt-Stenern bei einem Unfall erlitten. Der Junge hatte gegen 15.30 Uhr einen Stichweg befahren, der von der Ignaz-Semmelweis-Straße zum Robert-Koch-Ring führt. Diesen befuhr gerade ein 45-jähriger Bocholter mit seinem Wagen in Richtung Winterswijker Straße. Als der Junge mit seinem Rad plötzlich aus dem Weg kam, konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

