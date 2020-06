Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Traktor von Firmengelände entwendet

Südlohn (ots)

Einen Traktor der Marke "Deutz-Fahr" entwendeten Diebe von einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße in Südlohn. Dazu flexten die Täter einen Metallgitterzaun auf, so dass sie auf das Gelände gelangen und den Traktor im Wert von ca. 20.000 Euro entwenden konnten. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

