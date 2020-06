Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Roller frisiert und ohne Führerschein unterwegs

Vreden (ots)

Mit einem technisch veränderten Roller, aber ohne Führerschein war ein 16-jähriger Vredener am Montag in Vreden unterwegs. Auf dem Südlohner Diek fiel er einem Motorradpolizisten auf. Der Jugendliche drosselte seine Geschwindigkeit, als den Beamten sah. Es folgt nun eine Strafanzeige, da der Vredener lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte. Die Fahrt war für den Jugendlichen an dieser Stelle zu Ende.

