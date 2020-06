Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Drogen auf der Durchreise

Ahaus (ots)

Marihuana und Haschisch haben zwei Lünener am Pfingstmontag in den Niederlanden gekauft und über die Grenze geschmuggelt. Nun waren sie mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Ahauser Bahnhof, als sie in Wessum gegen 17.50 Uhr von der Polizei kontrolliert wurden. Auch verschraubte Gläser konnten den Geruch der Drogen nicht eindämmen und die Beamten stellten mehrere Tütchen der verbotenen Substanzen sicher. Nun müssen sich die 25- und 26-jährigen Schmuggler einem Strafverfahren stellen.

