Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfall zwischen Radfahrer du Fußgänger

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Frauen aus Stadtlohn am Pfingstmontag bei einem Unfall in der Unterführung des Westfalenrings in Stadtlohn zu. Eine 55-jährige Radfahrerin fuhr gegen 19.55 Uhr aus Richtung Gescher kommend durch die unterirdische Querung. In die gleiche Richtung lief eine 68-jährige Fußgängerin mit einer weiteren Person und ihrem Hund. Bei einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und der Fußgängerin verletzten sich beide Frauen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus.

