Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bushäuschen beschädigt

Ahaus (ots)

Vandalen haben in der Nacht zum Dienstag von der neu errichteten Bushaltestelle an der "Irena-Sendler-Gesamtschule" einen Unterstand beschädigt. Warnleuchten rissen die Unbekannten in unmittelbarer Nähe einer Baustelle ab und ein Metallzaunelement wurde demontiert. Ein Zeuge meldete verdächtige Geräusche gegen 01.00 Uhr der Polizei. Vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Randalierer. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen sich unter der Tel. (02561) 9260 zu melden.

