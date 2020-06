Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Weidezaun durchtrennt

Schöppingen (ots)

Unbekannte hatten am Pfingstmontag in der Zeit zwischen 10.00 und 21.30 Uhr einen mobilen Weidezaun an der Kreisstraße 64 zwischen Schöppingen und Eggerode durchtrennt. Ein Schäfer ließ dort seine 25- 30 Tiere umfassende Herde direkt an der Kreisstraße weiden. Die Schafe verließen die Weide und konnten durch den Schäfer glücklicherweise wieder eingefangen werden. Es ist wohl nur einem Zufall geschuldet, dass es nicht zu einem Unfall gekommen ist.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell